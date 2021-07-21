Beşiktaş, Başakşehirli Mert Günok'la her konuda anlaşmaya vardı
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Beşiktaş, Başakşehirli Mert Günok'la her konuda anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Başakşehirli Mert Günok'la her konuda anlaşmaya vardı
Haberler.com - Haberler | Spor

Siyah-Beyazlılar, Mert Günok transferinde mutlu sona ulaştı. Aykut Kocaman'ın gelmesiyle yedek kalan tecrübeli kaleci, kulübünden izin istedi ve alacaklarından fedakarlık yaptı. Katkıları düşünülerek bu talep olumlu karşılandı. Siyah-Beyazlı camiaya yakın isimler ve bazı yorumcular, transferin 1-2 gün içinde açıklanacağı şeklinde bilgi paylaştı.

Siyah-Beyazlılar'da tecrübeli kaleci sorunun Mert Günok çözecek. Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda üç kulvarda alternatifli kadro oluşturma yoluna giren yönetim, Başakşehir'in kalecisi Mert Günok'ta mutlu sona ulaştı. Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın göreve gelmesiyle Volkan Babacan'ın yedeği olan Mert, Beşiktaş'a transferi için kolaylık istedi.

"YOLUN AÇIK OLSUN"

Başakşehir kulübü, Mert Günok'a bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü transferi için kolaylık sağladı ve "Yolun açık olsun" diyerek tecrübeli kaleciye teşekkür etti.

"KISA SÜREDE AÇIKLANIR"

Fanatik Gazetesi yazarı Tunç Kayacı, yayıncı kuruluşa aktardığı bilgide, "Mert Günok transferi bitti diyebilirim. Kısa süre içinde açıklarlar. Çok afaki olmayan bir bonservis ödenecek. Mert de bir kısım alacağını bırakacak" diye konuştu.

Beşiktaş, Başakşehirli Mert Günok'la her konuda anlaşmaya vardı

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Fenerbahçe ve Bursaspor maceralarının ardından kariyerinin en büyük çıkışını yaptığı Başakşehir'in yolunu tutan 32 yaşındaki kaleci, 1 lig şampiyonluğu yaşadığı Turuncu Lacivertli ekipte toplam 118 maça çıktı. Kalesinde 134 gol gören Mert, 38 maçı ise gol yemeden tamamladı.

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