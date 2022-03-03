Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı - Haberler

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Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenmanda, dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.Siyah-beyazlılar, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 5 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.


Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Önder Karaveli, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Haberler

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