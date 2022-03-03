Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından cumartesi günü saat 11.00'de gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

(İHA)

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Önder Karaveli, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title