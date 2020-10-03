Beşiktaş, Balotelli ile Mandzukic'i listesine aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaş, Balotelli ile Mandzukic'i listesine aldı

03.10.2020 13:46 | Son Güncelleme: 03.10.2020 14:05

Transferin son günlerinde bir forvet daha almayı hedefleyen Beşiktaş'ın Nikola Kalinic için ısrarı sürüyor. Siyah beyazlıların Hırvat forvet olmazsa dünyaca ünlü forvetler Mario Balotelli ve Mario Manzukic'e yöneleceği öğrenildi.

Valentin Rosier'i kadrosuna katarak sağ bek transferini noktalayan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ardından bir golcü daha almayı planlıyor.

Transferde yeniden golcüye odaklanan siyah-beyazlılar, Torino'nun da listesine giren Nikola Kalinic'in durumunu yakından takip ediyor.

Milliyet'in haberine göre; Yönetim, Kalinic'in alternatiflerini belirlerken, Mario Balotelli ve Mario Manzukic isimlerinin yeniden gündeme gelebileceği öğrenildi.

Balotelli ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ilk etapta soğuk bakması nedeniyle anlaşmayan Beşiktaş Yönetimi'nin, mecbur kalması halinde İtalyan forveti tekrar gündeme alabileceği ileri sürüldü.

Balotelli dışında menajerlerin önerdiği bir diğer isim olan Mario Manzukic'i de mercek altında tutan siyah-beyazlılar, daha önce temas kurulan Kolombiyalı forvet Miguel Borja ile de bağlarını koparmadı.

FORVET İÇİN İLK HEDEF KALINIC

Golcü transferinde ilk hedef olarak Kalinic'i belirleyen siyah-beyazlılar bir taraftan da yabancı kontenjanında yer açmaya çalışıyor. Kevin N'Koudou ve Cyle Larin'e gelmesi muhtemel teklifler üzerinde çalışan yönetim, gerekirse bir yabancının sözleşmesini devre arasına kadar dondurmanın hesaplarını yapıyor.

Kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Isimat Mirin ve Douglas ile yolları ayırmaya çalışan siyah-beyazlılar, bu oyuncuları en kısa sürede kiralık veya bonservisleriyle birlikte göndermek istiyor.

Beşiktaş, Balotelli ile Mandzukic'i listesine aldı
Haber Yorumları (2)
MENAGER: tabii şişişirme fiyatlarla adam gönderseniz alırsınız, gsaray şampiyon olduğu yıl gol kralı gomisi gerçek fiyattan 5. 5 milyona satarken, başarısız olmuş fenev guilano ve josefi 11 9 toplam 20 milyona, elijf elması 17 milyona naylon fiyatlarla gönderdi, ama hak yerini buldu ve başarısılık devam etti. kul hakkı yiyerek kimse başarılı olamaz,
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GÜNÜ KURTARMA: gsarayın 485 milyon transfer harcama penceresi varken . mali disipline uygun davranırken, beşiktaş ve fener 100 milyon sınırında ve bir düzine adam alıyorlar, vedatı , geçen yıl elif elması şişirme fiyatlarla gönderip , farkı cebinden ödeyerek dolandırıcılık yaparak bu iş olmaz, ALLAH müsaade etmez, bu da kul hakkı, artık gsaray ve tarbzon . altınordu gibi altyapıya EMEKKKKKK verseniz diyorum
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Ayhan Bilgen Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Esra Erol Hazal Kaya Seren Serengil
Spor Falcao Samatta Ryan Babel Erol Bulut Steven Gerrard
Daha Fazla Ateş Ekim Otomobil Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Balotelli ile Mandzukic'i listesine aldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 14:22:21. #1.14#
title