Beşiktaş, Balotelli ile Mandzukic'i listesine aldı

Transferin son günlerinde bir forvet daha almayı hedefleyen Beşiktaş'ın Nikola Kalinic için ısrarı sürüyor. Siyah beyazlıların Hırvat forvet olmazsa dünyaca ünlü forvetler Mario Balotelli ve Mario Manzukic'e yöneleceği öğrenildi.

Valentin Rosier'i kadrosuna katarak sağ bek transferini noktalayan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ardından bir golcü daha almayı planlıyor.

Transferde yeniden golcüye odaklanan siyah-beyazlılar, Torino'nun da listesine giren Nikola Kalinic'in durumunu yakından takip ediyor.

Milliyet'in haberine göre; Yönetim, Kalinic'in alternatiflerini belirlerken, Mario Balotelli ve Mario Manzukic isimlerinin yeniden gündeme gelebileceği öğrenildi.

Balotelli ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ilk etapta soğuk bakması nedeniyle anlaşmayan Beşiktaş Yönetimi'nin, mecbur kalması halinde İtalyan forveti tekrar gündeme alabileceği ileri sürüldü.

Balotelli dışında menajerlerin önerdiği bir diğer isim olan Mario Manzukic'i de mercek altında tutan siyah-beyazlılar, daha önce temas kurulan Kolombiyalı forvet Miguel Borja ile de bağlarını koparmadı.

FORVET İÇİN İLK HEDEF KALINIC

Golcü transferinde ilk hedef olarak Kalinic'i belirleyen siyah-beyazlılar bir taraftan da yabancı kontenjanında yer açmaya çalışıyor. Kevin N'Koudou ve Cyle Larin'e gelmesi muhtemel teklifler üzerinde çalışan yönetim, gerekirse bir yabancının sözleşmesini devre arasına kadar dondurmanın hesaplarını yapıyor.

Kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Isimat Mirin ve Douglas ile yolları ayırmaya çalışan siyah-beyazlılar, bu oyuncuları en kısa sürede kiralık veya bonservisleriyle birlikte göndermek istiyor.