Beşiktaş - B. Dortmund maç özeti izle! 15 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç! - Haberler
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Beşiktaş - B. Dortmund maç özeti izle! 15 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!

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Beşiktaş - B. Dortmund maç özeti izle! 15 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!

Beşiktaş - B. Dortmund maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın ardından futbol severler Beşiktaş - B. Dortmund maç özeti yayınlandı mı? Maçın gollerini kim attı? Maç gollerini izleme linki var mı? merak etti. Beşiktaş - B. Dortmund maç özeti izle! 15 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle! İşte detaylar...

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde B. Dortmund'u konuk etti. Peki Beşiktaş - B. Dortmund maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - B. Dortmund canlı anlatım, canlı takip izle! Beşiktaş - B. Dortmund maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı? 15 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund maç özeti yayınlandı mı, maçın golleri yayınlandı mı?

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - B. Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba saat 19:45 'de başladı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - B. Dortmund maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Beşiktaş - B. Dortmund maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 2-0 Dortmund'un üstünlüğü ile devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇ ÖZETİ İZLE!

Beşiktaş - B. Dortmund maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND EXXEN MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Beşiktaş - B. Dortmund maç özeti izle! 15 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta Dortmund 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

B. Dortmund'un Golleri:

  • 20. dakika : Jude Bellingham
  • 45. dakika : Erling Haaland

Beşiktaş'ın Golleri:

  • 90+4. dakika : Francisco Javier Montero

Maç şuan 2-1 oldu. Dortmund önde.

Maç 2-1 Dortmund'un galibiyeti ile tamamlandı.

MAÇ SONUCU

BEŞİKTAŞ 1 - 2 B. DORTMUND

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

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Haber: Beşiktaş - B. Dortmund maç özeti izle! 15 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç! - Haberler
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