Beşiktaş - B. Dortmund maç özeti izle! 15 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde B. Dortmund'u konuk etti. Peki Beşiktaş - B. Dortmund maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - B. Dortmund canlı anlatım, canlı takip izle! Beşiktaş - B. Dortmund maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı? 15 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund maç özeti yayınlandı mı, maçın golleri yayınlandı mı?

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - B. Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba saat 19:45 'de başladı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - B. Dortmund maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Beşiktaş - B. Dortmund maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 2-0 Dortmund'un üstünlüğü ile devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇ ÖZETİ İZLE!

Beşiktaş - B. Dortmund maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.

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BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta Dortmund 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

B. Dortmund'un Golleri:

20. dakika : Jude Bellingham

45. dakika : Erling Haaland

Beşiktaş'ın Golleri:

90+4. dakika : Francisco Javier Montero

Maç şuan 2-1 oldu. Dortmund önde.

Maç 2-1 Dortmund'un galibiyeti ile tamamlandı.

MAÇ SONUCU

BEŞİKTAŞ 1 - 2 B. DORTMUND

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

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