Beşiktaş - B. Dortmund maç özeti izle! 15 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!
Beşiktaş - B. Dortmund maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın ardından futbol severler Beşiktaş - B. Dortmund maç özeti yayınlandı mı? Maçın gollerini kim attı? Maç gollerini izleme linki var mı? merak etti. Beşiktaş - B. Dortmund maç özeti izle! 15 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle! İşte detaylar...
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BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - B. Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba saat 19:45 'de başladı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - B. Dortmund maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?
Beşiktaş - B. Dortmund maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 2-0 Dortmund'un üstünlüğü ile devam ediyor.
BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇ ÖZETİ İZLE!
Beşiktaş - B. Dortmund maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.
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BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?
Maçta Dortmund 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
B. Dortmund'un Golleri:
- 20. dakika : Jude Bellingham
- 45. dakika : Erling Haaland
Beşiktaş'ın Golleri:
- 90+4. dakika : Francisco Javier Montero
Maç şuan 2-1 oldu. Dortmund önde.
Maç 2-1 Dortmund'un galibiyeti ile tamamlandı.
MAÇ SONUCU
BEŞİKTAŞ 1 - 2 B. DORTMUND
BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
Sizce #Beşiktaş - #Dortmund maçını kim kazanır? #BeşiktaşınMaçıVar #BaşarılarBeşiktaş— Haberler.com (@Haberler) September 15, 2021
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021