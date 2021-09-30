Beşiktaş az kalsın suç makinesi transfer edecekti! İllegal bahis çetesinin arkasından Diego Costa çıktı

Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyen Diego Costa kara para aklayan, döviz kaçaklığı yapan ve çeşitli finansal suçlar işeyen bir çetenin finansörü olarak suçlandı.

7 ŞEHİRDE ARAMA VE EL KOYMA EMİRLERİ ÇIKARILDI

Sporx'te yer alan habere göre; Brezilya polisinden yapılan açıklamada; Brezilya'da ve Güney Amerika'da faaliyet gösteren bir illegal bahis sitesinin ayrıca kara para aklama, kumar, döviz kaçakçılığı ve çeşitli finansal suçlar işleyen bir organizasyonun parçası olduğu keşfedildi. Brezilya'daki federal mahkemece yürütülen soruşturma gereğince 7 şehirde arama ve el koyma emirleri çıkarıldı.

BREZİLYA DIŞINDAKİ BANKA HESAPLARINDAN PARA AKTARDI

Söz konusu illegal bahis sitesinin ekonomik faaliyetleri incelendiğinde finansörünün ve para aktarıcısının Diego Costa olduğu Globo Esporte tarafından ortaya çıkarıldı. Diego Costa'nın illegal bahis sitesinin yayın yapması için önemli bir miktarı aktardığı belirtildi. Diego Costa'nın söz konusu şirkete parayı Brezilya dışındaki banka hesaplarından yaptığı da aktarıldı.

DIEGO COSTA CEPHESİ SORUŞTURMA SÜRECİYLE İLGİLİ YORUM YAPMAYI REDDETTİ

Diego Costa'nın kulübü Atletico Mineiro, konu hakkında bilgilerinin olmadığı ve mahkemenin devamına göre bir karar alınacağını açıkladı. Diego Costa cephesi ise soruşturma süreciyle ilgili yorum yapmayı reddetti.

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