Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Ligde son 3 maçını kazanan siyah-beyazlılar, Alanya deplasmanından istediğini alamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Üst üste 2 maçtır kaybeden Alanyaspor, siyah-beyazlı rakibine karşı tarihinde ilk kez kazanmış oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada penaltıdan ve 79. dakikada Anastasios Bakasetas attı. Beşiktaş'ın tek golünü ise 89. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar attı.

Alanyaspor'da Khouma Babacar, 82. dakikada ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Üst üste 2 mağlubiyetlik serisini noktalayan Alanyaspor, bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti ve liderlik koltuğunu korudu. Beşiktaş'ın ise 3 galibiyetlik serisi sona erdi ve 19 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI İLK KEZ KAZANDILAR

Daha önce Beşiktaş'a karşı oynadığı 8 maçta 7 kez yenilen ve 1 kez berabere kalan Alanyaspor, rakibine karşı ilk kez galip gelmiş oldu.

Alanyaspor, gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 26: Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunda Ghezzal topa ceza sahasında eliyle dokundu ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas top ve kaleci Utku'yu ayrı köşelere göndererek Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Dakika 33: Beşiktaş'ta savunma arkasına sızan Ghezzal kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Marafona'yı geçemedi.

Dakika 37: Alanyaspor'da ceza sahasının sağında topla buluşan Caulker'ın vuruşu üstten dışarı gitti.

Dakika 42: Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunun devamından sol kanattan yapılan ortaya Tayfur kafayı vurdu, şutu direk dibinden dışarı çıktı.

İKİNCİ YARI

Dakika 52: N'Koudou'nun ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa Alanyaspor savunmasından ters bir kafa vuruşu geldi, topu kaleci Marafona son anda çizgiden çıkardı.

Dakika 60: Beşiktaş'ta Ghezzal'ın kullandığı frikik üstten az farkla auta gitti.

Dakika 75: Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruş direkten geri döndü.

Dakika 79: Tayfur'un pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu kaleci Utku'nun koltuğunun arasından ağları havalandırdı ve farkı 2'ye çıkardı.

Dakika 81: Babacar, Rıdvan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.

Dakika 83: Savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Güven'in vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.

Dakika 89: Beşiktaş'ta Güven Yalçın ceza sahasında Efkan tarafından yere düşürüldü ve maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Aboubakar, farkı 1'e indirdi.