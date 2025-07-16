Beşiktaş Avrupa Ligi eleme maçı ne zaman?

Beşiktaş Avrupa Ligi eleme maçı ne zaman?
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk-Ilves eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş Avrupa Ligi eleme maçı ne zaman?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi kura çekimiyle 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Peki, Beşiktaş Avrupa Ligi eleme maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ ELEME MAÇI NE ZAMAN?

Türk teknik adam Arda Turan'ın başına geçtiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 1. eleme turunda Finlandiya'dan Ilves Tampere takımını elemesi halinde, 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda ilk maçlar 10 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 17 Temmuz'da oynanacak. İkinci eleme turu ilk maçları 24 Temmuz, rövanş maçları ise 31 Temmuz'da yapılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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