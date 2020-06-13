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Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, Vodafona Park Stadı'nın tribünlerinde kulübe hizmet veren başkanların karton fotoğraflarına yer verdi.

13.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:48

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, vefalı bir harekete imza attı.

Maç öncesinde Vodafona Park Stadı'nın tribünlerinde kulübün eski başkanlarının karton fotoğraflarına yer veren siyah beyazlılar kulüp konuyla ilgili sosyal medyadan video paylaştı.

"HER DAİM KALBİMİZDE YAŞAYACAKLAR"

Resmi twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda"Beşiktaş'a büyük hizmetlerde bulunmuş, her daim kalbimizde yaşayacak olan efsane başkanlarımız da Vodafone Park'ta yerini aldı" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
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