Beşiktaş Antalya maçı nerede, hangi statta oynanıyor?
Süper Kupa'da final heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş ve Antalyaspor arasında yaşanacak mücadele öncesi Beşiktaş Antalya maçı nerede oynanıyor, merak edildi. Peki, Beşiktaş Antalya maçı nerede oynanıyor?
Beşiktaş'ın, Antalyaspor ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesi son dönemde futbolseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş Antalya maçı nerede oynanıyor?
Beşiktaş, Antalyaspor mücadelesi 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.
Beşiktaş, Antalyaspor Turkcell Süper Kupa Finali mücadelesi 5 Ocak Çarşamba günü saat 20.45 itibarıyla ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da yer alan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yapılacak.
Beşiktaş, Antalyaspor Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçi forma giyemeyecek.
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