Beşiktaş Antalya maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

Beşiktaş'ın, Antalyaspor ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesi son dönemde futbolseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş Antalya maçı nerede oynanıyor?

BEŞİKTAŞ ANTALYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Beşiktaş, Antalyaspor mücadelesi 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Antalyaspor Turkcell Süper Kupa Finali mücadelesi 5 Ocak Çarşamba günü saat 20.45 itibarıyla ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER KUPA MAÇI NEREDE?

Karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da yer alan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yapılacak.

SÜPER KUPA MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş, Antalyaspor Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK?

Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçi forma giyemeyecek.

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