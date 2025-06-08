Beşiktaş Anadolu Efes CANLI izleme linki var mı?

Beşiktaş Anadolu Efes CANLI izleme linki var mı?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final programı duyuruldu.Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde play-off yarı final turu, 5 Haziran'da başladı ve heyean devam ediyor. Peki, Beşiktaş Anadolu Efes CANLI izleme linki var mı?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final programı duyuruldu. Yarı final turu 5 Haziran'da başladı ve devam ediyor. Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, Bein Sports 5 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maç, İstanbul'da, BJK Fibabanka Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak. Peki, Beşiktaş Anadolu Efes CANLI izleme linki var mı?

MAÇ TAKVİMİ
8 Haziran Pazar:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka)

9 Haziran Pazartesi:

20.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

10 Haziran Salı:

20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)

BEŞİKTAŞ ANADOLU EFES BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, Bein Sports 5 kanalından canlı maç izlenebilecek.

Beşiktaş Fibabanka ve Anadolu Efes, karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final maçı, İstanbul'da, BJK Fibabanka Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes maçı, saat 20:30 başlayacak.

BEŞİKTAŞ ANADOLU EFES CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Beşiktaş Anadolu Efes maçınıBein Sports platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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