Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler'i 7-0 yendi
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Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler'i 7-0 yendi

Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler'i 7-0 yendi
Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN - Haberler | Spor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda A Grubu'nda oynanan ikinci karşılaşmada Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetleri 7-0 mağlup etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda A Grubu'nda oynanan ikinci karşılaşmada Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetleri 7-0 mağlup etti.

Manavgat'taki Adnan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Beşiktaş baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada rakip filelere 7 gol attı. Maçta Beşiktaş'ın golleri İrem Eren (3), Başak Gündoğdu, Berna Yeniçeri, Kader Hançar ve Yağmur Uraz'dan geldi. Maçın ardından açıklama yapan Beşiktaş antrenörü Furkan Uçar, 8-1'lik ilk maçın ardından ikinci maçı da 7-0'la kazanmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Oyuncularımızın ilk maçın üzerine koyduğunu düşünüyorum. Maç maç gidiyoruz, üzerine koya koya gidiyoruz. Kısa bir periyot var önümüzde. Her gün daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum" dedi.

Maçta 3 gol atan Beşiktaşlı İrem Eren, "Rakibimizi mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik 3 gol attım çok mutluyum. Güzel bir maçtı, hava çok sıcaktı çok yorulduk" diye konuştu.Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin başlamasının kendileri açısından sürpriz olduğunu ve hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen Amed Sportif Faaliyetler teknik direktörü Bilal Yakut ise şöyle dedi:

"Biz bu ligin yapılmayacağını düşünüyorduk. Ligin açıklanması bizim için sürpriz oldu. Birçok oyuncumuzla anlaşamadığımız gibi transfer de yapamadık. Bunun yerine genç oyuncuları getirdik. Amacımız onların tecrübe kazanmasıydı. Bu karşılaşmalarda bizim için skor önemli değil. Biz oyuncularımızı yetiştirmek istiyoruz. Bugün sahada oyuncularım oldukça iyi mücadele etti. Biz Beşiktaş'la aynı kategoride bir takım değiliz. Bütçelerimiz bile çok farklı. Bu olumsuzluklara rağmen sahada mücadele eden oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler'i 7-0 yendi
Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler'i 7-0 yendi
Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler'i 7-0 yendi
Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler'i 7-0 yendi
Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler'i 7-0 yendi
Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler'i 7-0 yendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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