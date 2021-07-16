Beşiktaş, Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Alex Teixeira transferinde mutlu sona artık çok yakın. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı futbolcuyla 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Yıldız futbolcunun, Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon euro garanti ücret alacağı öğrenildi.

Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Alex Teixeira'yı da kadrosuna katmaya çok yakın. Siyah-beyazlıların, Brezilyalı yıldızla 2 yıllık prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

2 GÜN İÇERİSİNDE RESMİ İMZA ATILACAK

Sabah Gazetesi ve TRT Spor'dan Fatih Doğan'ın haberine göre, Alex Teixeira ile 2 yıllık anlaşmaya varan Beşiktaş, menajer ücreti, maç başı ve bonuslar gibi konularda da anlaşma sağladıktan sonra Brezilyalı futbolcu ile 2 gün içerisinde resmi imzalar atılacak. Bonservisi elinde olan Alex Teixeira ile 2 yıllık sözleşme üzerinden anlaşan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcuya yıllık 2 milyon euro garanti ücret ödeyeceği öğrenildi.