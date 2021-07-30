Beşiktaş, Adem Ljajic yüzünden yeni transfer yapamıyor
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Beşiktaş, Adem Ljajic yüzünden yeni transfer yapamıyor

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Çifte kupalı Kartal, bu sezon üç kulvarda başarıyı getirecek bir kadro oluşturma peşinde. Ghezzal ve Rosier'de işlem tamam ancak ayrılması gereken isimler de var. Bonuslarla birlikte 3.5 milyon euro maaş alan Adem Ljajic'te çıkmaz yaşanıyor. Bu parayı bırakmak istemeyen Adem, gelen teklifleri geri çeviriyor.

Beşiktaş, Valentine Rosier'i İstanbul'a getirdi. Şimdi sırada Rachid Ghezzal var. Bu iki futbolcunun maliyeti yaklaşık 20 milyon euro gibi bir bedele dayanıyor. Buna bonservis ve maaşlar dahil. Ancak bu iki transfer limitleri zorladı. Üstelik Vida, Ljajic, N'Koudou gibi maliyeti bütçeyi sarsan futbolcular da var. Özellikle Ljajic bir hayli can sıkıyor.

Beşiktaş, Adem Ljajic'in sert tavrı yüzünden yeni transfer yapamıyor

"AYRILMAK İSTEMİYORUM"

Skorer'in haberine göre senelik 3.5 milyon euro maliyeti olan Ljajic, sözlemesini Beşiktaş'ta tamamlamak istiyor.

GENOA'YI REDDETTİ

İtalyan ekibi Genoa'nın senelik 1,7 milyon euroluk maaş teklifini Sırp futbolcu geri çevirdi. Parasını bırakmak istemeyen Adem Ljajic, "Beşiktaş'taki sözleşmeme sadık kalmak istiyorum ve takımdan ayrılmak gibi bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Adem Ljajic yüzünden yeni transfer yapamıyor
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