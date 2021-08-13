Beşiktaş'a yazılan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği ortaya çıktı
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Beşiktaş'a yazılan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği ortaya çıktı

Beşiktaş'a yazılan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği ortaya çıktı
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Fas asıllı Norveçli sol bek Haitam Aleesami, son günlerde Beşiktaş için çokça yazılıyor. Kulüpsüz olan 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş için şu an çok cazip gözüküyor. Ancak bu futbolcunun sigara tiryakisi olduğu ve oynadığı kulüplerde bu yüzden sorun yaşadığı iddia edildi. Hatta Aleesami, maçların devre arasında tuvalette sigara içiyormuş.

Kara Kartal, 30 yaşındaki sol bek Haitam Alessami ile temas halinde. 30 kez Norveç Milli Takımı formasını terleten Aleesami, sol stoper, sol bek ve sol açıkta rahatlıkla oynayabiliyor. En son Rostov forması giyen Norveçli futbolcu, şu anda boşta.

Beşiktaş'a yazılan Haitam Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği ortaya çıktı

İTALYA'DAN BU YÜZDEN GÖNDERİLDİ

Aleesami'nin İtalyan ekibi Palermo'dan da bu sebeple gönderildiği belirtildi.

ARKADAŞI İTİRAF ETTİ

Fotospor'un haberine göre; Oscar Hiljemark, takım arkadaşı Aleesami'nin sigara tiryakisi olduğunu ve maçların devre arasında sigara içtiğini itiraf etti. İtalya'da bu durumun yaygın olduğu ancak Aleesami'nin sigara yüzünden çokça sorun yaşadığı belirtildi.

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Haber Yorumları (1)
UĞUR DURAN: size ne kardeşim içerse içer. Zamanında Tugay Kerimoğlu'da günde 1 paket sigara içiyordu... topunu oynuyor mu oynuyor. ona bakacaksın
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Beşiktaş'a yazılan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği ortaya çıktı - Haberler Spor
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