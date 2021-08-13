Beşiktaş'a yazılan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği ortaya çıktı

Fas asıllı Norveçli sol bek Haitam Aleesami, son günlerde Beşiktaş için çokça yazılıyor. Kulüpsüz olan 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş için şu an çok cazip gözüküyor. Ancak bu futbolcunun sigara tiryakisi olduğu ve oynadığı kulüplerde bu yüzden sorun yaşadığı iddia edildi. Hatta Aleesami, maçların devre arasında tuvalette sigara içiyormuş.