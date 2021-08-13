Beşiktaş'a yazılan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği ortaya çıktı
Fas asıllı Norveçli sol bek Haitam Aleesami, son günlerde Beşiktaş için çokça yazılıyor. Kulüpsüz olan 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş için şu an çok cazip gözüküyor. Ancak bu futbolcunun sigara tiryakisi olduğu ve oynadığı kulüplerde bu yüzden sorun yaşadığı iddia edildi. Hatta Aleesami, maçların devre arasında tuvalette sigara içiyormuş.
Kara Kartal, 30 yaşındaki sol bek Haitam Alessami ile temas halinde. 30 kez Norveç Milli Takımı formasını terleten Aleesami, sol stoper, sol bek ve sol açıkta rahatlıkla oynayabiliyor. En son Rostov forması giyen Norveçli futbolcu, şu anda boşta.
İTALYA'DAN BU YÜZDEN GÖNDERİLDİ
Aleesami'nin İtalyan ekibi Palermo'dan da bu sebeple gönderildiği belirtildi.
ARKADAŞI İTİRAF ETTİ
Fotospor'un haberine göre; Oscar Hiljemark, takım arkadaşı Aleesami'nin sigara tiryakisi olduğunu ve maçların devre arasında sigara içtiğini itiraf etti. İtalya'da bu durumun yaygın olduğu ancak Aleesami'nin sigara yüzünden çokça sorun yaşadığı belirtildi.