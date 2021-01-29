Beşiktaş'a transferi beklenen Cenk Tosun için kafa karıştıran sözler: Takımın hala parçası

Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan Cenk Tosun için Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den transfer açıklaması geldi. İtalyan çalıştırıcı, milli futbolcuyla görüşmediğini ve Cenk'in hala Everton'ın bir parçası olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde transfer etmek istediği Cenk Tosun için Everton cephesinden resmi açıklama geldi.

Takımının Newcastle ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Carlo Ancelotti, Cenk Tosun'un son durumu hakkında konuştu.

"ONUNLA KONUŞMADIM, TAKIMIN PARÇASI"

Ancelotti, "Cenk Tosun'un transfer durumu hakkında yeni bir şey söyleyemem. Onunla transfer konusunda konuşmadım. Kendisi hala takımın bir parçası" sözlerini kullandı.

ERDAL TORUNOĞULLARI: CENK EVİN OĞLUDUR

Beşiktaş Kulübü Transferden Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları Cenk Tosun için, Haber Global'a açıklamalarda bulundu.

Erdal Torunoğulları, "Cenk Tosun bu evin oğludur, Beşiktaş camiasının evladıdır, önemli bir değerdir. Henüz bitmiş bir transfer yok, maddi durumları çözmek üzerine çalışıyoruz. Hulk ve Cenk Tosun gündemimizde, Beşiktaş için en iyisini yapmak üzere çalışmaya devam edeceğiz." dedi.