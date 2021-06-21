Beşiktaş'a söz veren Diego Costa, Arap kulübünün astronomik teklifini reddetti

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Dünyaca ünlü golcü Diego Costa, Al Nassr'dan gelen 5 milyon euroluk yıllık ücret ve çeşitli bonuslar içeren cazip teklifi reddetti. Beşiktaş'ın 2.5 milyon euroluk teklifine ilk etapta 'evet' diyen ancak Avrupa'dan gelecek diğer teklifleri de dinlemek istediğini ileten Costa için bekleyiş sürüyor. Yıldız golcüye Portekiz devi Benfica'nın da ilgisi var. Orada forma giyme şansı Beşiktaş'a göre daha düşük gözüktüğü için şartlar Beşiktaş'ı daha cazip kılıyor.

Siyah-Beyazlılar Diego Costa'da mutlu sona ulaşmak üzere. Brezilya asıllı İspanyol golcü, Suudi Arabistan'ın zengin kulüplerinden Al Nassr'ın yaptığı cazip teklifi reddetti. Costa, 5 milyon euro garanti ücret ve çeşitli bonuslar içeren teklifi düşünmeden geri çevirdi. Dünyaca ünlü golcü, Devler Ligi arenasında boy göstermek ve şöhretini kaybetmek istemiyor.

2.5 MİLYON EUROYA ANLAŞILDI

Beşiktaş, Costa ile 2.5 milyon euro yıllık ücret karşılığında prensipte anlaşmaya varmıştı. İmza parası ve çeşitli başarı bonuslarında pürüz var. Costa'ya Portekiz devi Benfica da talip. Ancak orada forma şansı bulma konusunda şüpheler var. Costa'nın önümüzdeki sezon Beşiktaş formasını giyme ihtimali daha kuvvetli gözüküyor.