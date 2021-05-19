Beşiktaş'a şampiyonluk kupasını Getir'di!
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Beşiktaş'a şampiyonluk kupasını Getir'di!

Beşiktaş'a şampiyonluk kupasını Getir'di!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig 2020-2021 Şampiyonu Beşiktaş'ın şampiyonluk kupasını 'Getir' teslim etti.

Süper Lig 2020-2021 Şampiyonu Beşiktaş'ın şampiyonluk kupasını 'Getir' teslim etti.

Süper Lig'de 16'ncı şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenen tören ile kupasına kavuştu. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda, Şampiyonluk Kupası Sponsoru 'Getir' oldu.

Geçen sene Medipol Başakşehir'e şampiyonluk kupasını, bu sene de Beşiktaş'ın kupasını teslim eden Getir, kupa teslimatını gelenek haline getirdi. Lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş'ın kupa töreni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Murat Boz, Hülya Avşar, Hayko Cepkin, Mustafa Sandal ve Şevval Sam'ın sahne aldığı, Yılmaz Erdoğan ve Zafer Algöz'ün de katıldığı törende yöneticiler, oyuncular ve aileleri şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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