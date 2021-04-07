Beşiktaş'a kötü haber! Brezilyalı futbolcu, Erzurum maçında cezalı duruma düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'a kötü haber! Brezilyalı futbolcu, Erzurum maçında cezalı duruma düştü

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının 74. dakikasında sarı kart gören Josef de Souza, hafta sonunda oynanacak olan BB Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Orta sahanın önemli isimlerinden olan Brezilyalı futbolcu, yokluğuyla Sergen Yalçın'ı bir hayli sıkıntıya düşürecek.

Alanyaspor karşılaşmasının 74. dakikasında sarı kart gören Josef de Souza, hafta sonunda oynanacak olan BB Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Josef de Souza cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 74. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırılırken, hafta sonunda oynanacak olan BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Bu sezon 10. haftadaki Fenerbahçe derbisinde, 17. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde ve 25. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart gören ve sınırda olan Josef, Alanyaspor önünde de sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'a kötü haber! Brezilyalı futbolcu, Erzurum maçında cezalı duruma düştü
Gemlik Belediye Başkanı kimdir? Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan hangi partili?
Gemlik Belediye Başkanı kimdir? Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan hangi partili?
Beşiktaş - Alanyaspor canlı takip! Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş - Alanyaspor kaç kaç?
Beşiktaş - Alanyaspor canlı takip! Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş - Alanyaspor kaç kaç?
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Hazal Kaya Ahmet Kural Acun Ilıcalı
Spor Diego Ali Koç Can Bartu Burak Yılmaz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş'a kötü haber! Brezilyalı futbolcu, Erzurum maçında cezalı duruma düştü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 21:23:05. #1.16#
title