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Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Erzincan'a geldi.

17.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:14
Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama

Ziraat 5. tur rövanş maçında yarın deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak , Erzincan'a geldi.

'dan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Erzincan Havalimanı'nda

taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

Taraftarlar, siyah-beyazlı takıma sevgi gösterilerinde bulunurken, havalimanı çıkışında meşaleler yaktı. Futbolcular, kendilerini karşılayan taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş kafilesi, konaklayacağı otelin önünde bekleyen taraftarlarla da hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra dinlenmeye geçti.

Siyah-beyazlı kafilede şu oyuncular bulunuyor:

Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby.

Kaynak: AA
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