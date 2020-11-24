BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,61 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,61 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu. Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,61 262 127 132 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 1,02 55 28 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,10 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,73 29 4 25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,23 116 38 78 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,39 28 28 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 2,02 16 16 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,00 16 12 2 BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler "İş Portföy Gümüş Serbest Fonu" Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları