BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

24.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:05
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,61 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,61 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,61262127132
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,02552826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,10211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,7329425
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,231163878
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3928280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,0216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0016122
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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