BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,09 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,09 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu. BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,07 262 164 97 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,11 55 29 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,04 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,07 29 16 13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,09 116 84 32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,06 28 18 9 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,33 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara