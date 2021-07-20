Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, sezon öncesi gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu. Sosyal medyada taraftarlar genç kaleciye övgüler yağdırırken bir taraftarın çağrısına Berke'den yanıt geldi. "Kimsede olmayan Berke Özer profil fotoğrafı aranıyor" şeklinde paylaşım yapan taraftara Berke, "Kimseye gösterme" ifadesini kullanarak Fenerbahçe forması giydiği çocukluk fotoğrafını gönderdi.