Berke Dikişçioğlu, Red Bull sporcusu oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Berke Dikişçioğlu, Red Bull sporcusu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Berke Dikişçioğlu, Red Bull sporcusu oldu

Türkiye'nin en yetenekli kaykay sporcularından biri olarak gösterilen Berke Dikişçioğlu, Red Bull ailesine katıldı.

Türkiye'nin en yetenekli kaykay sporcularından biri olarak gösterilen Berke Dikişçioğlu, Red Bull ailesine katıldı.

Türkiye'de en yetenekli kaykaycılardan biri olarak değerlendirilen Berke Dikişçioğlu, 6 yaşından beri kaykay yapıyor ve genç yaşına karşın girdiği pek çok mücadelede performansıyla dikkat çekiyor. Berke'nin başarıları, 1 yaşındayken başladı. 2017 yılında Türkiye Kaykay Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Kaykay Şampiyonası'nda kendisinden büyük sporcularla pro kategorisinde mücadele ederek, büyük bir başarıya imza atan Berke Dikişçioğlu,13 yaşındayken katıldığı turnuvada ise podyum görerek ikinci olmayı başardı. Bir sene sonra yine Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Şampiyonası'nda yer alan genç sporcu, bu kez genel klasmanda birinci olarak ilk önemli yarışma galibiyetine de ulaşmış oldu.

Berke Dikişçioğlu, bu sene Dünya Kaykay Günü'nde Tükirye'de 4 şehirde aynı anda yapılan ve amatör ve profesyonel kaykaycıları bir araya getiren Red Bull Mind The Gap'te de yer aldı.

Red Bull ailesine katılmasının kendisi için önemini dile getiren Berke Dikişçioğlu, "Alternatif sporlarla uğraşıyorsanız en büyük hayaliniz Red Bull sporcusu olmaktır. Şanslıyım ki ben bu hayalime çok küçük yaşta eriştim. Kendi dallarında dünyanın en iyi sporcularını bünyesinde bulunduran bu aileye katılmak demek, hayallerime de sınır koymamak demek. Çok büyük başarılara imza atma fırsatını yakalayacağım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Berke Dikişçioğlu, Red Bull sporcusu oldu

Berke Dikişçioğlu, Red Bull sporcusu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

 Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Oğuzhan Koç
Spor Mario Balotelli Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Berke Dikişçioğlu, Red Bull sporcusu oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 12:53:34. #1.11#