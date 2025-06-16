Berka Buse Özden kimdir? Berka Buse Özden kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?
2025 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak. A Milli takımımızdaki oyuncularımız ilgi odağı oldu. Peki, Berka Buse Özden kimdir? Berka Buse Özden kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?
2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Berka Buse Özden kimdir? Berka Buse Özden kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?
BERKA BUSE ÖZDEN KİMDİR?
Berka Buse Özden, 16 Nisan 2004'te doğdu. Voleybol kariyerine Bursa'da Nilüfer Belediyespor'da başlayan Türk bir sporcu.
Voleybol tutkusunu erken yaşlarda keşfeden Özden, yeteneğiyle dikkat çekerek VakıfBank altyapısına transfer oldu.
2022 U21 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya ve 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde gümüş madalya kazanarak milli takımlarda da adını duyurdu.
Berka Buse Özden, 2024-2025 sezonu itibarıyla Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da orta oyuncu olarak forma giydi. Voleybol kariyerine Nilüfer Belediyespor'da başlayan Özden, 2018-2020 yıllarında VakıfBank U18, 2020-2023 yıllarında VakıfBank II ve 2023-2024 sezonunda Karayolları'nda oynadı.