Bergama Yoldaş'a emanet
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Bergama Yoldaş'a emanet

Bergama Yoldaş'a emanet
Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig'de başkanlık görevine Bilir Altay'ın seçildiği Bergama Belediyespor, teknik direktörünü buldu.

TFF 3'üncü Lig'de başkanlık görevine Bilir Altay'ın seçildiği Bergama Belediyespor, teknik direktörünü buldu. İzmir temsilcisi Murat Yoldaş'la sözleşme imzaladı. 53 yaşındaki Yoldaş kariyerinde daha önce Aydınspor 1923, İnegölspor ve Tokatspor'u çalıştırdı. Başkan Bilir Altay, imza töreni sonrası, "Murat Yoldaş, inandığımız, güvendiğimiz, kariyeri olan ve beraber yürüyebileceğimiz, şehrimize camiamıza heyecan katacak bir hocamız. Kendisi ile her konuda anlaştık. Yeni sezonda orta sıralara oynayan hedefi olan genç, dinamik, inançlı, kuvvetli ligde ses getirecek oyunculardan kurulu bir takım kuracağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül

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