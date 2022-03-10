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Bergama Belediyespor, Soner Keleş yönetimindeki 2 maçı kayıpsız geçti

AA - Mehmet Ezgin - Spor
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Bergama Belediyespor, Soner Keleş yönetimindeki 2 maçı kayıpsız geçti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta teknik direktör Halim Karaköse'nin görevinden ayrılmasının ardından takımın başına Soner Keleş'i getiren Bergama Belediyespor, son 2 maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta teknik direktör Halim Karaköse'nin görevinden ayrılmasının ardından takımın başına Soner Keleş'i getiren Bergama Belediyespor, son 2 maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Soner Keleş yönetiminde ilk maçında deplasmanda Formül Erbaaspor'u 2-0'lık skorla geçen Bergama Belediyespor dün de konuk olduğu Başkent Gözgözler Akademi FK'yi 2-1 yenerek puanını 32'ye çıkardı.

Bergama Belediyespor Kulübü Başkanı Bilir Altay, yaptığı açıklamada, güçlü kadroya sahip olmalarına rağmen yaşadıkları bazı şanssızlıklar nedeniyle hak ettikleri sonuçları alamadıklarını kaydetti.

Yeni teknik direktörleri Soner Keleş yönetiminde aldıkları 2 galibiyetin kendilerine "ilaç" gibi geldiğini kaydeden Altay, "Kalan maçlarımızda da aynı başarıları sürdürüp, ligi en iyi yerde tamamlamak istiyoruz." dedi.

Teknik direktör Soner Keleş ise 2 önemli galibiyetle alt sıralardan uzaklaştıklarını kaydetti. Bu performanslarını 13 Mart Pazar günkü Artvin Hopaspor maçında sürdürmek istediklerini belirten Keleş, kırmızı kart cezalısı Polat Güren'in karşılaşmada forma giyemeyeceğini, dünkü müsabakada sakatlanan Yusuf Can Abay'ın tedavisine başlandığını söyledi.

AA / Mehmet Ezgin - Spor

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