Bergama Belediyespor, hazırlık kampı için Afyonkarahisar'a gitti

TFF 3. Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor, 28 kişilik kadrosuyla, hazırlık kampı için Afyonkarahisar'a hareket etti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor, 28 kişilik kadrosuyla, hazırlık kampı için Afyonkarahisar'a hareket etti.

Futbolcuları, Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu ile Kulüp Başkanı Bilir Altay uğurladı.

Asbaşkan Şerif Topal, 18 yeni oyuncu transfer ettiklerini belirterek, "Altyapımızdan da 10 oyuncu ile birlikte toplam 28 kişilik kadromuzla 11 günlük kamp yapmak üzere takımımızı Afyonkarahisar'a yolcu ettik. 4 veya 5 oyuncu daha alıp transferi kapatacağız. Hocamız kampta beğenmesi halinde altyapıdan bazı oyuncuları da A takımımız kadrosuna dahil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin