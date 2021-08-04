Bergama Belediyespor, hazırlık kampı için Afyonkarahisar'a gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bergama Belediyespor, hazırlık kampı için Afyonkarahisar'a gitti

Bergama Belediyespor, hazırlık kampı için Afyonkarahisar'a gitti
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Spor

TFF 3. Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor, 28 kişilik kadrosuyla, hazırlık kampı için Afyonkarahisar'a hareket etti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor, 28 kişilik kadrosuyla, hazırlık kampı için Afyonkarahisar'a hareket etti.

Futbolcuları, Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu ile Kulüp Başkanı Bilir Altay uğurladı.

Asbaşkan Şerif Topal, 18 yeni oyuncu transfer ettiklerini belirterek, "Altyapımızdan da 10 oyuncu ile birlikte toplam 28 kişilik kadromuzla 11 günlük kamp yapmak üzere takımımızı Afyonkarahisar'a yolcu ettik. 4 veya 5 oyuncu daha alıp transferi kapatacağız. Hocamız kampta beğenmesi halinde altyapıdan bazı oyuncuları da A takımımız kadrosuna dahil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz
Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazını reddetti
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazını reddetti
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ret
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ret
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Ece Erken Aleyna Tilki Şahan Gökbakar
Spor Muslera Eda Erdem Mete Gazoz Ahmet Ağaoğlu Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bergama Belediyespor, hazırlık kampı için Afyonkarahisar'a gitti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 18:59:22. #1.14#

title