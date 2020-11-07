Beraat kararı sonrası Aziz Yıldırım'dan başkanlık sinyali: Yakında konuşacağım

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Futbolda Şike Davası'nda beraat eden 23 sanıktan biri oldu. Bu karar sonrası Yıldırım, yeniden Fenerbahçe başkanlığına aday olup olmayacağı merak konusu. 68 yaşındaki iş adamı konuyla ilgili, "Yakında konuşacağım. Kongreden 3-4 gün önce konuşmayı planlıyorum" diyerek adaylık sinyali verdi.

Futbolda Şike Davası'nda Yargıtay'ın bozduğu "futbolda sözde şike" davasının aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'in bulunduğu 5 sanık yönünden görülen davasında savcı mütalaasını açıklamış; Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin beraatini talep etmişti.

Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi, "şike" ve "teşvik primi" suçlarından beraat etti.

Bu kararın ardından Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olup olmayacağı büyük merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin eski başkanı, beraat kararı sonrası açıklamalarda bulundu. FB TV'nin "Açıklama yapmak istiyor musunuz?" sorusuna Yıldırım'ın cevabı ise çok dikkat çekti.

"YAKIN ZAMANDA KONUŞACAĞIM"

Yıldırım, FB TV'nin sorusuna cevap olarak "Konuşmak istemiyorum. Benim kurduğum televizyonda benim doğum günümü kutlamıyorsunuz. Ancak şunu söyleyeyim yakın zamanda konuşacağım. Kongreden 3-4 gün önce konuşmayı planlıyorum. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım" sözlerini kullandı.