Benzine zam var mı son dakika 2021? 19 Kasım 2021 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa benzin fiyatları - Haberler
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Benzine zam var mı son dakika 2021? 19 Kasım 2021 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa benzin fiyatları

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Benzine zam var mı son dakika 2021? 19 Kasım 2021 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa benzin fiyatları

Geçtiğimiz haftalarda yapılan motorin, benzin ve akaryakıt zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Peki, Akaryakıta tekrar zam mı geldi? 19 Kasım Benzin, Motorin ve Mazota yeniden zam mı gelecek? Benzine zam var mı son dakika 2021? 19 Kasım 2021 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa benzin fiyatları

Benzine zam var mı son dakika 2021? 19 Kasım 2021 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa benzin fiyatları nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Uluslararası piyasalarda fiyat artışı ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, bu kez de LPG oto gazda bir fiyat artışı olacak. Peki, Akaryakıta tekrar zam mı geldi? 19 Kasım Benzin, Motorin ve Mazota yeniden zam mı gelecek? 19 Kasım Akaryakıta tekrar zam mı geliyor?

BENZİN ZAMMI NE ZAMAN?

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre; oto gaza 45, motorine 50, benzine ise 52 kuruş zam geldi. Söz konusu zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirimi sonrası dolar hızlı bir yükselişe geçti. Piyasalarda yaşanan kur artışı Türkiye'de fiyatlara yansımaya başladı. Dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üçlü zam geldi.

Dolardaki yükseliş akaryakıta fiyat artışı olarak yansımaya devam ediyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere oto gaza 45, motorine 50, benzine ise 52 kuruş zam geldi. Zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 8,65 liradan, motorinin litresi 8,72 liradan, oto gaz ise 7,35 liradan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Zammın gerçekleşmesi durumunda İstanbul'da 8,13'ten satılan benzinin litresi 8,65'e yükselecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8,22'den 8,74'e çıkacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 8,22'den 8,72'ye, Ankara ve İzmir'de 8,31'den 8,81'e yükselecek.

LPG oto gazın fiyatı ise İstanbul'da 6,90'dan 7,35'e, İzmir'de 6,78'den 7,23'e, Ankara'da ise 6,93'ten 7,38'e çıkacak.

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