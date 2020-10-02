Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi

Son dakika: Benzinin litre satış fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruşluk indirime gidildi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 15 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da 6,60 liraya, Ankara'da 6,63 ve İzmir'de 6,75 liraya gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı