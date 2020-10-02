Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi
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Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi

02.10.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:55

Son dakika: Benzinin litre satış fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruşluk indirime gidildi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 15 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da 6,60 liraya, Ankara'da 6,63 ve İzmir'de 6,75 liraya gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (14)
MERT: Piyasayı canlandırmak için 30 krş zam 16. 5 krş indirim diye diye benzini petrolün varili çağının en dibinde iken 10 TL yapacaksınız. Arabam yatar ben yatar
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ZAFER: avrupanın en ucuz benzinini kullanıyoruz millette bedavaya versinler istiyor daha ne olacak
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CEM: Mazot 1 lira olacak
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