Benzine 5 kuruş daha zam geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan değişim akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. En son benzinde dün 7 kuruşluk bir fiyat artışı yaşanmıştı. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzine 5 kuruşluk bir zam daha bekleniyor.

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı dün 26-27 dolar seviyesinde seyrederken bugün 29 dolar seviyesine yükseldi. Petrol fiyatlarındaki değişiklik Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; dün benzine yapılan 7 kuruşluk zammın ardından bugünde 5 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 5,26 TL'ye satılan benzinin litresi 5,31 TL'ye çıkacak. Benzinin litresi Ankara'da 5,41 TL'den 5,46 TL'ye, İzmir'de ise 5,43 TL'den 5,48 TL'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler