Geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Peki, Benzin, Motorin ve Mazota yeniden zam mı geldi? 24 Ocak Akaryakıta tekrar zam mı gelecek? Yeni zamlar ne kadar oldu? Motorine ne kadar zam geldi? Mazota kaç TL zam geldi? Benzine ne kadar zam geldi? 24 Ocak 2022 Akaryakıt fiyatları ve daha fazlası sizlerle... İşte detaylar...

19 Ocak tarihinde Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin, motorin ve oto gaza yeniden zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira olacak. Fiyat artışı pompaya yansıyacak. Bunun ardından yeni zamlar yapıldı mı merak edildi. Peki, Benzin ve Akaryakıta zam geldi mi? 24-25 Ocak 2022 bugün akaryakıta zam mı gelecek? Benzin, Mazot, Motorin, LPG'ye zam gelir mi?

EN SON YAPILAN AKARYAKIT ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının artmasıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyordu. Önceki gün motorine zam gelmesinin ardından bugün de gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 46 kuruş zam yapıldı. Son zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 13,59 liraya yükseldi.

Petrol fiyatlarının artmasının ardından benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyordu. Motorine önceki gün zam yapılırken, bugün de 46 kuruşluk benzin zammı açıklandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira olacak.

Güncel zam oranları (19 Ocak'ta yapılan zamlar):

Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkacak.

Güncel Benzin fiyatları:

İstanbul'da : 14,05 TL

Ankara'da : 13,64 TL

İzmir'de : 14,12 TL

24 OCAK BUGÜN BENZİN VE MAZOTA ZAM GELDİ Mİ?

Bugün 24 Ocak Pazartesi 2022 tarihinde akaryakıta zam gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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