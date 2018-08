Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria: 3-3'lük Sonuç Beni Mutlu Eder

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica'nın Teknik Direktörü Rui Vitoria, zorlu maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. Fenerbahçe'ye karşı baskılı oynayacaklarını belirten Vitoria, maç için gönlünden geçen skorun 3-3 olduğunu ifade etti.

İşte Rui Vitoria'nın Fenerbahçe maçı açıklamaları;

''GOL ATMAYA ÇALIŞACAĞIZ''

İlk maçtaki galibiyetimiz güzeldi ama yarın başka bir maç. Zorlu bir rakip. Gol atmaya çalışacağız. O sistemde oynamaya çalışacağız. Fenerbahçe'nin kaliteli bir takımı var. Biz de karakterli bir takımız. Defanssa defans, hücumsa hücum yapacağız. Zorlu bir maç bizi bekliyor ama biz hazırız.

''FENERBAHÇE ÇOK İYİ TRANSFER YAPTI''

Fenerbahçe çok iyi bir transfer yaptı. Slimani'yi Lizbon'dan tanıyoruz, çok iyi bir oyuncu. Bize karşı oynayamayacak. O yüzden çok bir şey dememe gerek yok. Jonas bizimle kamp yapmadı. Bizimle oynamayacak. Onsuz geldik, onsuz oynayacağız.

''BEN BASKIYI SEVERİM''

Benfica'nın her maçı önemli. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Büyük takımlar her zaman kazanmak ister. Ben sonuçta büyük bir takımın teknik direktörüyüm. Büyük takımda çalışmanın her zaman baskısı olur. Ben baskıyı severim. Benfica'da çalışmaktan dolayı onurluyum, gururluyum. Benim işim riskli değil, gayet zevk alarak yapıyorum. Riskli işleri itfaiye yapıyor. Alevlerin içine dalıyorlar. Benim işim riskli değil, zevkli.

''FENERBAHÇE YAPAMADI, BİZ YAPMAK İSTİYORUZ''

Baskılı başlayacaklar, gol atmak isteyecekler ama bizim oyun planımız belli. Topla oynamak istiyoruz, gol atmak istiyoruz. Fenerbahçe atamadı, biz atmak istiyoruz. Deplasmanda atılan gol çok önemli. Daha önce uluslararası çok maç oynadık. Geçen seneyi saymazsak birçok defa üst tura çıktık, başarı yakaladık. Benfica'dan beklenti hep budur. Rakibe saygı duyarak kazanmak için oynayacağız.

''BENİ BİLEN BİLİR''

Beni tanıyanlar bilir. Hedeflerim vardır benim. Hangi oyuncu gelirse gelsin benim hedeflerim doğrultusunda çalışacak. Benfica'da oynayan herkesin amacı kazanmak olmalı. Transfer olabilir, olmayabilir. Benfica'nın ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalarımızı yapıyoruz.

''BEŞİKTAŞ MAÇINDA OLDUĞU GİBİ 3-3'LÜK SKOR BENİ MUTLU EDER''

Bu seviyede matematik yapılmaz. İki büyük kulüp, iki büyük taraftarı olan takım. Sonuçta burası Şampiyonlar Ligi. Herkes baskıyla oynamaya alışık. Oyuncular atmosfere hazır. Beşiktaş maçında olduğu gibi çıkacak 3-3'lük sonuç beni mutlu eder. Ama biz kazanmak için oynayacağız.