Benfica Fenerbahçe şifresiz mi?
Sarı-lacivertliler, Portekiz'de rakibini eleyerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Peki, Benfica Fenerbahçe şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı sona eriyor. İstanbul'da golsüz beraberlikle tamamlanan ilk maçın ardından Fenerbahçe, Benfica'ya konuk olacak. Peki, Benfica Fenerbahçe şifresiz mi?
BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Play-off turunda oynanacak kritik rövanş karşılaşması, 27 Ağustos Çarşamba günü Estadio da Luz'da yapılacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede düdük, Sloven hakem Slavko Vincic'in elinde olacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic üstlenecek.
Benfica Fenerbahçe maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de başlıyor. İlgili karşılaşma TRT 1 üzerinden şifresiz şekilde izlenebilecek.
FENERBAHÇE KAZANIRSA 16 YIL SONRA GRUPLARDA
Fenerbahçe, Benfica engelini aşması halinde 16 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılacak. Sarı-lacivertliler, en son 2008-2009 sezonunda Devler Ligi'nde gruplarda mücadele etmişti.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK VAR
Portekiz deplasmanı öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik oyuncu bulunuyor. Süper Lig'de oynanan Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Cenk Tosun, UEFA listesinde yer almadı. Onun yerine kadroya eklenen Cengiz Ünder, teknik direktör Jose Mourinho'nun görev vermesi durumunda Benfica maçında sahada olacak.