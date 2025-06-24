Benfica Bayern Münih maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Benfica Bayern Münih golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ?

Benfica Bayern Münih maçı 1-0'lık Benfica üstünlüğüyle devam ediyor.

BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE

Benfica Bayern Münih maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica Bayern Münih maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Benfica Bayern Münih maçı Charlotte'da, Bank of America Stadyumu'nda oynanacak.