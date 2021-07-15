Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle Gedson'un G.Saray'a transferi yatabilir
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Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle Gedson'un G.Saray'a transferi yatabilir

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferi için görüştüğü Benfica'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rui Costa'nın en büyük oğlu Felipe Costa, ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı. Benfica kulübünün, işleri ve transfer görüşmelerini bir süreliğine yavaşlattığı belirtildi.

Galatasaray'ın Gedson Fernandes'i tekrar kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı Benfica'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Önceki başkan Luis Filipe Vieira, kara para aklama, vergi kaçırma ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanmış ve geçici olarak Rui Costa başkanlığa gelmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Rui Costa arasında yapılması planlanan Gedson Fernandes zirvesi gecikebilir.

COSTA ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Portekiz kulübü Benfica, başkan Luis Filipe Vieira'nın tutuklanmasının ardından Rui Costa'nın seçimlere kadar geçici başkan olduğunu duyurdu. Ancak; Rui Costa'nın oğlunun yaptığı bir açıklama, kulübün iç karışıklığının ne kadar vahim olduğunun bir göstergesi. Rui Costa'nın en büyük oğlu Filipe Costa sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve ölüm tehditleri aldıklarını söyledi.

Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle Gedson'un G.Saray'a transferi yatabilir

"TÜM HESAPLARIMI KAPATTIM"

Söz konusu açıklamada Costa, "Maalesef nefretin insanları ele geçirdiği bir toplumda yaşıyoruz. Yaşanan süreçten dolayı aldığım ölüm tehditleri ve eleştiriler sebebiyle, Instagram ve LinkedIn hesaplarımı kapatma kararı aldım. Umarım hiç kimse böyle bir tehdit almaz ve bu süreci yaşamaz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER YAVAŞLADI

Portekiz basınında yer alan haberlerde Rui Costa ve Benfica'nın normal bir düzende olmadığı ve kulüpteki bazı konuların işleyişinin yavaşlayabileceği iddia edildi. Dolayısıyla Gedson Fernandes transferi için planlanan Terim ile Rui Costa görüşmesi geri planda kalabilir. Bu durum transferin bitmeyeceği anlamını taşımıyor.

Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle Gedson'un G.Saray'a transferi yatabilir

GEDSON GELMEK İSTİYOR

Geçen sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı takımda forma giymek istiyor. Oyuncu için Fransa'dan Lille kulübü nabız yokladı. Gedson Fernandes ise kulüpler arasındaki görüşmelerin yapılmasını bekliyor. Fernandes geçen sezon 18 maçta oynadı ve 3 asist yaptı.

(Ajansspor)

Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle Gedson'un G.Saray'a transferi yatabilir
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Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle Gedson'un G.Saray'a transferi yatabilir - Haberler Spor
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