Bellona ürünlerine ilişkin soruşturmada sözlü savunma toplantısı yapıldı Rekabet Kurulunda, Bellona markalı ürünlerin yeniden satış fiyatının belirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Rekabet Kurulunda, Bellona markalı ürünlerin yeniden satış fiyatının belirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Birol Küle başkanlığında gerçekleştirildi.

Küle, Bellona markalı ürünlerin yeniden satış fiyatının belirlenmesinde, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik Bellona AŞ (eski unvanı Boytaş Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ), Erciyes Anadolu Holding AŞ (eski adı Boydak Holding AŞ) ve Yön Dayanıklı Tüketim Malz. Paz. San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açıldığını anımsattı.

Yön Pazarlama'nın katılmadığı toplantıda, diğer iki firmanın temsilcisi sözlü savunma yaptı.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 27 Mart'ta açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA