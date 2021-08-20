Bellona Kayseri'nin grubu belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bellona Kayseri'nin grubu belli oldu

Bellona Kayseri'nin grubu belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bellona Kayseri Basketbol takımının Euro Cup Women'deki rakipleri belli oldu.

Bellona Kayseri Basketbol takımının Euro Cup Women'deki rakipleri belli oldu.

EuroLeague Women ve EuroCup Women muhtemel grupları belli oldu. 19-24 Eylül tarihleri arasında Euro League Women Ön Eleme Grubunda Macaristan'ın KSC Szekszard ve Romanya'nın Sepsi takımlarıyla üçlü turnuvaya çıkacak olan Bellona Kayseri Basketbol takımı, turnuvayı birinci tamamlaması halinde EuroLeague Women A Grubu'na gidecek. Sarı Kırmızılılar, bu grupta Ekaterinburg (Rusya), Avenida (İspanya), USK Prag (Çekya), BLMA (Fransa), Venezia (İtalya), MBA Moskova (Rusya), TTT Riga (Letonya) ile karşılaşacak. Turnuvada 2. olması halinde EuroCup Women B Grubuna gidecek olan sarı kırmızılılar, Uni Gyor (Macaristan), Promotey (Ukrayna) ve Elazığ Özel İdare (Türkiye)/ PAOK (Yunanistan) galibi ile oynayacak.

Bellona Kayseri Basketbol, turnuvada 3. olması halinde ise EuroCup Women D Grubuna gidecek. Sarı Kırmızılıların bu gruptaki rakipleri Ramla (İsrail), Nesibe Aydın (Türkiye) ve Niki Lefkadas (Yunanistan) olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Murat Kurum Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Cimilli İbo Serdar Ortaç Davut Güloğlu
Spor Mert Günok Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bellona Kayseri'nin grubu belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 09:39:07. #1.14#

title