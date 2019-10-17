Bellona Kayseri, Euro Cup'a galibiyetle başladı

17.10.2019 08:53

Bellona Kayseri Basketbol EuroCup C Grubuna galibiyetle başladı. FIBA EuroCup Women C Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol grup ilk maçında deplasmanda Polonya ekibi CCC Polkowice takımını 5 sayı farkla 59-64 mağlup etti. Rakibi karşısında ilk devreyi 32-28 geride kapatan Bellona Kayseri Basketbol ikinci yarıda ortaya koyduğunu performansla sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Deplasmanda aldığı galibiyetle ile EuroCup'a galibiyetle başlayan Sarı-Kırmızılılar maç sonu büyük sevinç yaşadı.



Bellona Kayseri Basketbol'da 25 sayı atan Luka Ivankovic ve 24 sayı atan Kennedy Valentine Burke karşılaşmaya damga vurdular.



Salon: Polkowice, City Gym



CCC Polkowice: Dnielle Marie Robinson xx (12), Milijana Bojovic xx (9), Monika NAczk x (4), Maria Conde xx (13), Ana Maria Filip xx (10), Artemis Spanou xx (9), Denesha Stallworth x (2),



Bellona Kayseri Basketbol: Kübra Siyahdemir x (3), Klaudia Perisa xx (7), Ayşegül Günay Aladağ xx (3), Luca Ivankovic xxx (25), Shaunte Barbee xx (2), Gizem Sezer x, Kennedy Valentine Burke xxx (24)



Periyotlar:



1.Periyot: 11-16 (Bellona Kayseri)



2.Periyot: 32-28 (CCC Polkowice)



3.Periyot: 44-44 (Berabere)



4.Periyot: 59-64 (Bellona Kayseri) - KAYSERİ

Kaynak: İHA