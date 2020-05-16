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Bellona Kayseri'de Ayhan Avcı belirsizliği

Bellona Kayseri Basketbol takımının coach Ayhan Avcı ile devam edip etmeyeceği belli olmadı.

Bellona Kayseri'de Ayhan Avcı belirsizliği
16.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:43

Bellona Kayseri Basketbol takımının coach Ayhan Avcı ile devam edip etmeyeceği belli olmadı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımında coach Ayhan Avcı'nın da sözleşmesi sona erdi. Tecrübeli teknik adam ile önümüzdeki sezon için anlaşılıp anlaşılmayacağı belli değil.

Bellona Kayseri Basketbol Kulüp Başkanı Ömer Yağmur, "Ayhan hocanın sözleşmesi bitti. Devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz belli değil. Şuan hocaya teklif var mı yok mu bilmiyoruz. Biz de hiçbir hoca ile görüşmedik. Ayhan hocanın da başka takımla görüştüğünü zannetmiyorum. Bizden bir cevap almadan hiçbir takımla görüşmez zannedersem" dedi.

TBF'nin ligleri iptal etmesi ile ilgili kararı hakkında da fikir beyan eden Başkan Ömer Yağmur, "Olması gereken bir karardı ancak geç alınmış bir karar. Şu an bizdeki sıkıntı sporcuların alacakları. Yabancıların sözleşmeleri devam ediyor ve alacakları var. Bu konuda federasyon bir açıklama yapmadı. Bununla ilgili bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Federasyondan beklediğimiz kararlar var" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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