Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA, Sercan Küçükşahin - Spor
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Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Fatih Arslanoğlu, Cemil Uygül, Alper GökçebelBellona Kayseri Basketbol: Peddy 2, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 2, Gökçe Doğan, Sevgi Tonguç 5, Dilara Tongar 8, Williams 21, Farhiya Abdi 14, Gizem Tüzün 4, Helin Boybeyi 3OGM Ormanspor:...
KAYSERİ (AA) - Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Cemil Uygül, Alper Gökçebel
Bellona Kayseri Basketbol: Peddy 2, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 2, Gökçe Doğan, Sevgi Tonguç 5, Dilara Tongar 8, Williams 21, Farhiya Abdi 14, Gizem Tüzün 4, Helin Boybeyi 3
OGM Ormanspor: Marie Robinson 21, Nilay Kartaltepe, Sevgi Uzun 14, Meltem Avcı 6, Mc Cowan 24, Damla Gezgin 3, Nazlı Bircan Gökdemir, Lucet 2
1. Periyot: 14-16
Devre: 23-35
3. Periyot: 39-54
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 70-59 yendi.