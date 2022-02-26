Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA, Sercan Küçükşahin - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Fatih Arslanoğlu, Cemil Uygül, Alper GökçebelBellona Kayseri Basketbol: Peddy 2, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 2, Gökçe Doğan, Sevgi Tonguç 5, Dilara Tongar 8, Williams 21, Farhiya Abdi 14, Gizem Tüzün 4, Helin Boybeyi 3OGM Ormanspor:...

KAYSERİ (AA) - Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Cemil Uygül, Alper Gökçebel

Bellona Kayseri Basketbol: Peddy 2, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 2, Gökçe Doğan, Sevgi Tonguç 5, Dilara Tongar 8, Williams 21, Farhiya Abdi 14, Gizem Tüzün 4, Helin Boybeyi 3

OGM Ormanspor: Marie Robinson 21, Nilay Kartaltepe, Sevgi Uzun 14, Meltem Avcı 6, Mc Cowan 24, Damla Gezgin 3, Nazlı Bircan Gökdemir, Lucet 2

1. Periyot: 14-16

Devre: 23-35

3. Periyot: 39-54

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 70-59 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Fatih Arslanoğlu, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Haberler

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