Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Yağmur istifa etti

KAYSERİ (İHA) - Kadınlar Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Ömer Yağmur istifa etti.

Maddi imkansızlıklardan dolayı takımın önünü açmak adına istifa ettiğini belirten Yağmur açıklamasında; "16 senedir Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden takımımız, gelinen nokta itibariyle ligde tutunma savaşı vermekte fakat gerekli maddi desteği maalesef bulamamış durumdadır. Ligde üç büyükler dışında hemen hemen diğer bütün takımların belediye destekli takımlardan oluştuğunu hatırlatmak gerekirse, tek gençlik kulübü olarak rakiplerimizle mücadele etmek bu şartlarda bizleri fazlasıyla yıprattı. Son olarak Çarşamba günü gitmemiz gereken İsrail deplasmanı için gerekli parayı da bulamamamız, takımın önünü daha fazla kapatmamak için beni bu yola sevk etti. Yaptığımız bütün girişimlere rağmen takımı hayatta bırakma mücadelesinde çok yıprandığımı üzülerek belirtmek istiyorum. Sonuç olarak, takımın önünü açmak, bir 'Umut' takımın yaşaması için başkanlık görevinden ve yönetimin kurulundan istifa ettiğimi belirtir, kamuoyuna saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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