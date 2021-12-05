Bellona Kayseri Basketbol'da Başantrenör Ayhan Avcı istifa etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bellona Kayseri Basketbol'da Başantrenör Ayhan Avcı istifa etti

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor
Bellona Kayseri Basketbol'da Başantrenör Ayhan Avcı istifa etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da 16 senedir Başantrenörlük görevinde bulunan Ayhan Avcı istifa etti.

KAYSERİ (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da 16 senedir Başantrenörlük görevinde bulunan Ayhan Avcı istifa etti.

Daha önce 6 kez isim değişikliğine giden ve 2021-22 sezonuna maddi sıkıntılarla giren Bellona Kayseri Basketbol'da yerli ve yabancı sporculardan ayrılanlar olmuştu. Geçen hafta kulüp başkanı Ömer Yağmur'un istifa ettiği Bellona Kayseri Basketbol'da ligin 7'nci haftasında oynanan Beşiktaş maçı öncesi de başantrenör Ayhan Avcı istifa etti. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün oynanan Beşiktaş maçı öncesi Ayhan Avcı takımdan ayrıldı. Beşiktaş maçına takımı yardımcı antrenör Selim Aldağ çıkarttı.


Bellona Kayseri Basketbol'da Başantrenör Ayhan Avcı istifa etti

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title