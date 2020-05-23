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Bellona Kayseri Basketbol coachı Avcı: "Kayseri'de devam etmek istiyorum"

Bellona Kayseri Basketbol takımı coachı Ayhan Avcı, yeni sezonda görevine Kayseri'de devam etmek istediğini açıkladı.

Bellona Kayseri Basketbol coachı Avcı:
23.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:23

Bellona Kayseri Basketbol takımı coachı Ayhan Avcı, yeni sezonda görevine Kayseri'de devam etmek istediğini açıkladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı ile sözleşmesi sona eren Coach Ayhan Avcı, yeni sezon için önemli açıklamalarda bulundu.

Coach Ayhan Avcı,"Bayram sonu veya Haziranın ilk haftası Kayseri'de olacağım. Yönetim ile bir görüşme yapacağız yeni sezon ile ilgili. Bellona Kayseri benim kulübüm gibi. Kayseri benim şehrim gibi. Dolayısıyla Kayseri'den ayrılmayı istemiyorum. Burada çok süreçler yaşadım. Maddi durumumuz iyi olup, yatırım yaptığımız seneler oldu. Karşılığını kupa olarak alamasak bile istikrar olarak hep o yukarıda olarak yer aldık. Avrupa'da adımızı çok duyurarak en üstteki takımlarla anılarak çok büyük işler yaptığımızı düşünüyorum. 3 kez Euro Cup finali, 1 kez Türkiye finali, 1 kez Türkiye Kupası Finali, 2 kez Euro Cup yarı finali gibi başarılar elde eden kulüp olarak kupa özlemimiz var" dedi.

Bellona Kayseri Basketbol ile sözleşme yenilemesi halinde yeni sezon için plan, proje ve transfer listesinin hazır olduğunu açıklayan Avcı, "Benim her şeyim hazır. Hatta A,B,C planı derler ya benim D,E,F,G planlarımda hazır. Tabi bu arada sadece liste yapmadık. Hem menajerler hem de oyuncular ile görüştüm. Bunları yönetime sunacağım. Ama önce kendi işimizi halletmem lazım. Bütçeye göre hedef belirleyeceğiz. Benim gönlümden yukarı oynayacak takım geçiyor hem de çok büyük paralar ile değil bu" diye konuştu.

Ayhan Avcı, "Ben ekipçi bir insanım çok ciddi sorun sıkıntı olmadıkça ya da ekibimden biri ne çok güzel fırsatlar gelmedikçe her zaman istikrardan yanayım. Ekibe çok inanan biriyim. Biz 7-8 kişiyiz onlar başarılı olmazsa benim başarılı olma ihtimalim yok. Ben olamazsan kulüp olamaz, yöneticim olmazsa ben olamam. Hepsi birbirine bağlı şeyler bunlar. Ben aynı ekiple devam etmek istiyorum" dedi.

Yönetimin onay vermesi halinde gençleştirme operasyonu yapmak istediği belirten Avcı, "Genç oyuncu operasyonu yapmak istiyorum. Üretim yapmazsanız yoksunuz. Kafamda 2-3 tane nereden baksanız 5-6 sene Kayseri'ye hizmet edebilecek oyuncu var alınabilecek. Alt yapıda çok iyi oyuncularımız var. Ben bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. 5 tane alt yapı milli takımına gidebilecek sporcular var. Bu sporcular Kayseri'nin bence geleceği. Ben olayım veya olmayım göreceksiniz bu sporcular bu şekilde devam ederlerse belki 3 sene sonra sahaya çıkan 12 kişiden 4'ü veya 5'i bu takımdan çıkan Kayserili sporcular olacak" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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