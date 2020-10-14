Belhanda ve Feghouli performanslarını artıramazlarsa kadro dışı kalabilirler
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Belhanda ve Feghouli performanslarını artıramazlarsa kadro dışı kalabilirler

14.10.2020 15:13 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:21

Galatasaray'da Kuzey Afrikalı iki oyuncusu Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda problemi devam ediyor. Başkan Mustafa Cengiz'in açıklama yapmasına kadar giden olayların neticesinde iki oyuncuyla özel görüşme yapılıp sahaya odaklanmaları istenecek.

Galatasaray'da Feghouli ve Belhanda için çanlar çalıyor. İki oyuncunun ücrette indirim konusu gereksiz yere uzamaya devam ediyor. İndirime yanaşmadıktan sonra saha içinde performansları iyice düşen ikili, Başkan Mustafa Cengiz'in de tepkisini çekmişti. Mustafa Cengiz, iki oyuncuyu kastederek "Ne halt yediklerini biliyorum, açıklayacağım" demişti.

Fatih Terim'in ise Cengiz'in bu sözlerine karşılık yakın çevresine "Oyuncularla sözleşmemiz devam ediyor. Ya saha içinde performansları daha da düşerse? Gerek yoktu" dediği iddia edilmişti. Yönetim ve Terim arasında da soruna dönüşen Feghouli ve Belhanda sorununun son hamlesinin kadro dışı bırakma olabileceği söyleniyor.

İLK SEÇENEK MOTİVE OLMALARINI SAĞLAMAK

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; sınırlı kadro nedeniyle Belhanda ve Feghouli'yi oynatmayı sürdürmek ve tekrar sahaya motive olmalarını sağlamak ilk seçenek olarak gündemde duruyor. Rangers ve Kasımpaşa maçlarındaki performansları nedeniyle tepki toplayan Feghouli ve Belhanda öncelikle özel bir görüşme yapılacak.

Duruma göre kadro dışı bırakma ihtimali doğacak. Bu durumda devre arasına kadar ne Belhanda ne de Feghouli, Galatasaray forması giyemeyecek. Her iki oyuncuyla ocak döneminde yollar ayrılacak.

Belhanda ve Feghouli performanslarını artıramazlarsa kadro dışı kalabilirler

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