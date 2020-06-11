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Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Younes Belhanda'nın menajeri Fatih İlek, Faslı futbolcu ile Arap kulüpleri Al Duhail ve Al Rayyan'ın ilgilendiğini ve bu kulüplerden birisinin İstanbul'da olduğunu dile getirdi.

11.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:37

FIFA menajeri Fatih İlek, Faslı yıldız Younes Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da konuşan Fatih İlek, "Şu an Belhanda için resmi bir teklif yok ancak son aşamaya geldik. Katarlılar şu anda İstanbul'da ve teklifin son halini hazırlıyorlar. Birkaç gün içerisinde resmi teklif gelecek. Birlikte hareket edebilirsek Belhanda'yı oraya götüreceğiz. Kulüpler şu anda yüksek maaliyetli oyuncuları elden çıkarmak istiyor. Şu anda transferde son düzlüğe girdik. Teklif öncelikle kulübe ulaşmalı" şeklinde konuştu.

Fatih İlek, Belhanda için 1 Katar kulübünün şu anda İstanbul'da olduğunu söylerken, "Teklif kulübe ulaştıktan sonra kulüplerin isimlerini açıklayacağım. Al Duhail ve Al Rayyan kulüplerinin Belhanda'ya büyük bir ilgisi var. Bu iki kulüpten bir tanesi şu anda İstanbul'da. Bu iş 2 gün içerisinde sonuçlanacaktır" dedi.

"GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 5 MİLYON EURO"

Galatasaray'ın yaklaşık olarak 5 milyon euroluk bir beklentisi olduğunu ifade eden İlek, "O yaştaki her furbolcunun yapacağı son bir sözleşmesi vardır. Burada oyuncu tercihini akıldan yana kullanacaktır. İstanbul'dan ayrılmak kimse istemez ancak şartlar oluştuktan sonra bu gerçekleşecektir. Burada önemli olan Galatasaray'ı ikna etmek. Galatasaray'ın 5 milyon euroya yakın bir beklentisi var. Galatasaray'ın burada bir yatırımı söz konusu. Belli bir beklenti olması çok doğal. Galatasaray'ın kabul edeceği bir teklif çıkartmaya çalışıyorum. Galatasaray'ın hayır diyemeyeceği bir teklif olacak" şeklinde konuştu.

Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek

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