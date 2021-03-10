Belhanda neden gitti? Belhanda ne dedi? Galatasaray Belhanda'nın sözleşmesini neden feshetti?

Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Yaşanan gelişme spor dünyasında geniş yankı uyandırırken Galatasaray Belhanda'nın sözleşmesini neden feshetti ve Belhanda neden gitti gibi konular araştırıldı. Belhanda ne dedi?

Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesinin beIN Sports'a verdiği röportajda kullandığı "Yöneticiler, Instagram ve Twitter'da dolaşmak yerine zeminle ilgilenmeliler" ifadeleri nedeniyle tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı.

Galasaray'ın yıldız oyuncusu Belhanda'nın yaptığı açıklamalar sonrası kulüp yönetimi önemli bir adım attı. Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti Peki, Belhanda neden gitti? Belhanda ne dedi? Galatasaray Belhanda'nın sözleşmesini neden feshetti?

GALATASARAY BELANDA'NIN SÖZLEŞMESİNİ NEDEN FESHETTİ?

Son dakika: Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yöneticiler, Instagram ve Twitter'da dolaşmak yerine zeminle ilgilenmeliler" ifadelerini kullanan Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi..

BELHANDA NE DEDİ?