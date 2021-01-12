Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık
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Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık

12.01.2021 00:22 | Son Güncelleme: 12.01.2021 00:29

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Younes Belhanda, Galatasaray Divan ve Disiplin Kurulu Üyesi Cem Emiroğlu'nun kendisine yönelik sarf ettiği 'bedevi' kelimesi sonrası sosyal medyadan "Yeter artık! Bu ırkçılık nereye kadar gidecek?" diyerek isyan etti.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Younes Belhanda, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Galatasaray Divan ve Disiplin Kurulu Üyesi Cem Emiroğlu'nun kendisine yönelik söylediği 'bedevi' ifadesine tepki gösterdi.

"Önce bir hakem tarafından, 'negro' tabirine maruz kaldık" diyen Belhanda, "Galatasaray disiplin kurulu üyelerinden biri tarafından 'Bedevi' ifadesi kullanılıyor. Yeter artık! Bu ırkçılık nereye kadar gidecek? Ben bir bedeviyim ancak Galatasaray'ı seven ve temsil eden bir bedeviyim" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Belhanda'nın bu paylaşımının ardından Cem Emiroğlu, attığı tweetleri sildi.

Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık
Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık
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