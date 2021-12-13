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Belgrad ormanlarından madalyayla döndüler

Belgrad ormanlarından madalyayla döndüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İnegöl Belediyespor Atletizm Takımı, İstanbul Belgrad Ormanında düzenlenen Geyik Koşusuna katıldı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Belediyespor Atletizm Takımı, İstanbul Belgrad Ormanında düzenlenen Geyik Koşusuna katıldı. 3 sporcu kendi kategorilerinde 1'incilik ve 3'üncülük dereceleri elde etti.

Her branşta farklı başarı hikayeleri yazan İnegöl Belediye Spor Kulübü, atletizmde de dereceler almaya devam ediyor. Belediye Spor Kulübü Atletizm Takımı, son olarak hafta sonu İstanbul'da düzenlenen Belgrad Ormanları Geyik Koşularına katıldı. 3 sporcu, buradan 3 dereceyle dönmeyi başardı.

Turuncu Lacivertli kulübün temsilcilerinden Hatice Çam, 34-45 yaş kategorisinde 1'inci oldu. Hülya Takım isimli yarışmacı 45-54 yaş kategorisi 3'üncülüğü elde ederken, Mehmet Günay ise 18-34 yaş kategorisinde 3'üncü olarak kürsüye İnegöl Belediyespor flamasını taşımayı başardı. - BURSA

Belgrad ormanlarından madalyayla döndüler

Belgrad ormanlarından madalyayla döndüler

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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